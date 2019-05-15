Сын президента США Эрик Трамп в своем твиттере поспорил с мэром Нью-Йорка Биллом Де Блазио, заявив, что под его руководством город превратился в помойку.
Вначале Де Блазио обвинил Эрика Трампа в том, что он и его отец Дональд Трамп годами уклонялись от уплаты налогов, а рабочие на их предприятиях работают в крайне тяжелых условиях. Сын американского лидера сделал ретвит этой записи, к которому добавил свой комментарий.
"Во-первых, вы не создали в своей жизни ни одного рабочего места. Во-вторых, наш великий город превратился в помойку под вашим руководством. Уровень преступности растет, мужчины и женщины из полиции Нью-Йорка ненавидят вас, бездомных все больше, улицы в грязи, рекордное число людей покидают наш город", — написал Эрик Трамп.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки кори.