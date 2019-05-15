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Роуссефф: политика Бразилии снова вернулась к принятию доктрины Монро 

РИА Новости 15 мая 2019
Фото: © Sputnik / Алексей Куденко
Экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф заявила РИА Новости, что внешняя политика страны при администрации правого президента Жаира Болсонару вновь вернулась к согласию с доктриной Монро.
"Что характеризует новую внешнюю политику Бразилии, — это, первое, что она не нова, это политика строгого равнения на США, своеобразный возврат со стороны Бразилии к принятию доктрины, которую США применяли в XIX веке в Латинской Америке, доктрины Монро, или доктрины Латинской Америки для США в качестве заднего двора США", — заявила Роуссефф в интервью агентству.
По ее словам, в некоторые моменты своей истории Бразилии удавалось преодолеть эту политику, однако сейчас с приходом правительства Болсонару ситуация опять изменилась.
"Видно покорное равнение (на США), а в некоторых местах даже презрение к суверенитету страны", — отметила экс-президент.
В этой ситуации пострадали и отношения Бразилии с другими международными объединениями, бывшими альтернативой США или Западной Европе, считает Роуссефф.
"Думаю, что БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, КНР и Южной Африки) сейчас больше похоже на РИКС, потому что Бразилия осталась позади благодаря этой абсолютно консервативной и ориентированной на США политике", — сказала политик.
"Мне кажется очень опасным неправильный взгляд на страны БРИКС. Для нас Россия, Китай, Индия и Южная Африка были странами, с которыми у нас были стратегические отношения. Вопреки тому, что они (правительство) делают сегодня, мы должны развивать и расширять эти отношения", — подчеркнула Роуссефф, отметив, что рынок Латинской Америки в 630 миллионов человек не может иметь приоритетные отношения лишь с США и Западной Европой.
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В мире , Латинская Америка , США , БРИКС , РИА Новости , Бразилия
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