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Мэй обсудила со Столтенбергом угрозы со стороны России и Китая 

ТАСС + ещё 1 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила в Лондоне с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом угрозы, которые якобы исходят со стороны России и Китая. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы британского правительства.
По словам пресс-секретаря Мэй, стороны рассмотрели вопросы безопасности, с которыми сталкивается альянс, включая "российскую агрессию и киберугрозы со стороны Китая". Премьер приветствовала внимание НАТО к этим странам, предложив военному блоку "британский опыт".
Мэй и Столтенберг обсудили также ход подготовки к саммиту лидеров стран Североатлантического альянса, который состоится в Лондоне в декабре этого года. Кроме того, британский премьер поздравила Столтенберга с продлением мандата генерального секретаря НАТО до 2022 года.
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что Россия продолжит развивать свои вооруженные силы и повышать их обороноспособность с целью обеспечения безопасности страны и ее граждан, при этом подчеркнув, что российскому народу нужен только мир.
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Комментарии6
В мире , Армия , Европа , Йенс Столтенберг , Тереза Мэй , Владимир Путин , НАТО , Китай , Великобритания
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