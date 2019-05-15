Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила в Лондоне с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом угрозы, которые якобы исходят со стороны России и Китая. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы британского правительства.
По словам пресс-секретаря Мэй, стороны рассмотрели вопросы безопасности, с которыми сталкивается альянс, включая "российскую агрессию и киберугрозы со стороны Китая". Премьер приветствовала внимание НАТО к этим странам, предложив военному блоку "британский опыт".
Мэй и Столтенберг обсудили также ход подготовки к саммиту лидеров стран Североатлантического альянса, который состоится в Лондоне в декабре этого года. Кроме того, британский премьер поздравила Столтенберга с продлением мандата генерального секретаря НАТО до 2022 года.
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что Россия продолжит развивать свои вооруженные силы и повышать их обороноспособность с целью обеспечения безопасности страны и ее граждан, при этом подчеркнув, что российскому народу нужен только мир.