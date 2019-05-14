СМИ: суд в Бразилии освободил экс-президента Темера из-под стражи

Верховный суд Бразилии во вторник изменил меру пресечения находящемуся под стражей бывшему президенту страны Мишелу Темеру до вынесения окончательного вердикта по предъявленным ему обвинениям. Как сообщил телеканал Globo, вместо этого политика отправили под подписку о невыезде и запретили общаться с другими подозреваемыми. Кроме того, суд арестовал имущество экс-главы государства и конфисковал его загранпаспорт.

9 мая Темер самостоятельно явился в полицию, после того как днем ранее нижестоящая судебная инстанция выдала ордер на его арест, согласившись с доводами прокуратуры о том, что, оставаясь на свободе, экс-президент может повлиять на ход следствия. Речь идет об обвинениях в получении взятки в размере 1 млн реалов (более $260 тыс.) через доверенных лиц в обмен на заключение коммерческих контрактов при строительстве атомной электростанции "Ангра-3".

Темер является фигурантом ряда громких коррупционных дел в Бразилии. Одно из них касается президентского указа, упростившего нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на вознаграждение.