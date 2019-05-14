В штабе Зеленского назвали казуистикой увольнение главы Конституционного суда Украины

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал казуистикой ситуацию с увольнением главы Конституционного суда Украины (КСУ) Станислава Шевчука, который должен проводить инаугурацию нового главы государства. По его мнению, руководить процедурой приведения к присяге может и первый заместитель судьи или исполняющий обязанности главы КСУ.

"Что касается судьи Конституционного суда, на самом деле, … мы живем часто в условиях казуистики, когда написано, что приводит к присяге глава КСУ, там не написано глава КСУ или исполняющий его обязанности.

Мы прекрасно понимаем, что по логике вещей в этих рамках здравого смысла нет — есть первый зам, который будет исполнять обязанности, нет первого зама — есть самый главный судья", — сказал он во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

Судьи Конституционного суда Украины во вторник, 14 мая, на закрытом заседании проголосовали за увольнение главы КСУ Станислава Шевчука. Именно он руководит процедурой приведения к присяге избранного президента Украины, которая ожидается в ближайшее время. Согласно новому закону о Конституционном суде, судьи должны избрать нового председателя в течение одного месяца.