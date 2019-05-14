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Reuters: США связали атаку на суда в водах ОАЭ с Ираном 

ТАСС 14 мая 2019
Фото: Reuters
Национальные органы безопасности США пришли к выводу, что за произошедшей 12 мая диверсией против коммерческих судов в водах ОАЭ стоят силы, симпатизирующие или работающие на Иран, но не сами иранские военные. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, ознакомленного с результатами расследования обстоятельств этой атаки экспертами из США.
Диверсию против четырех коммерческих судов, по словам собеседника агентства, могли совершить военизированные отряды мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), а также поддерживаемые Ираном шиитские формирования, базирующиеся в Ираке. Однако, добавил американский чиновник, Вашингтон не располагает неопровержимыми доказательствами их причастности к совершенному на танкеры нападению.
12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна "стали целью акта саботажа" в исключительной экономической зоне государства. Власти страны "приняли все необходимые меры" и начали расследование инцидента "в сотрудничестве с местными и иностранными структурами". В заявлении подчеркивалось, что судоходство и работа портов нарушены не были, однако не указывалось, кто может стоять за произошедшим. Позднее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что два из четырех судов, ставших объектом диверсии, — саудовские нефтяные танкеры. По его словам, нападение "не привело к жертвам и разливу нефти, однако был нанесен существенный ущерб конструкциям двух судов".
Согласно информации агентства Bloomberg, атаке подверглись танкеры Amjad и Al Marzoqah, принадлежащие саудовской компании Bahri, а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированный в эмиратах танкер A. Michel.
Действия злоумышленников осудили Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Лига арабских государств (ЛАГ). В свою очередь в иранском внешнеполитическом ведомстве выразили озабоченность и сожаление в связи с произошедшим.
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В мире , Ближний Восток , МИД , Лига арабских государств , Reuters , Ирак , Иран , ОАЭ , США
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