Лишенный статуса глава Конституционного суда Украины заявил о перевороте

Главу Конституционного суда Украины Станислава Шевчука голосами 12 судей лишили статуса судьи. По украинскому законодательству именно глава КС — главное действующее лицо церемонии инаугурации, он приводит избранного президента к присяге. Вместо Шевчука главой КСУ избрана судья Наталья Шаптала, которая проходит по уголовному делу об узурпации власти Януковичем. Об этом сообщает портал Strana.ua.

"Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного Суда Украины. Судьи главного конституционного органа государства, присягали народу Украины, сами совершили тяжкое уголовное преступление, связанное с свержением конституционного строя. Переворот произошел в спешке, с грубыми и вопиющими нарушениями Конституции Украины, Закона Украины "О Конституционном Суде", Регламента Конституционного Суда Украины. Безусловно, что за этим преступлением стоит Порошенко, который прикладывает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными учреждениями. Я не собираюсь сдаваться и завтра же обращусь в суд и в правоохранительные органы", — заявил отстраненный глава КСУ.

В законе о Конституционном суде Украины отсутствует возможность отставки его главы кроме добровольного сложения полномочий. В этой связи отстранение Шевчука было проведено через лишение его должности судьи.

Как сообщает новостной портал, Шевчуку, в частности, инкриминируют интервью для СМИ, что якобы является "политизированием работы суда". В одном из интервью Шевчук заявил, что не приведет к присяге президента, победившего в результате фальсификации выборов.

Портал указывает, что на самом деле за громкой отставкой стоит уходящий президент Петр Порошенко, экс-заместитель главы его администрации Алексей Филатов , примкнувший к ним заместитель председателя Конституционного суда Александр Тупицкий и еще ряд судей, близких действующему главе страны.

Сообщается, что изначально вопрос о лишении Шевчука статуса судьи должен был рассматриваться 25 апреля. Это бы позволило добиться того, что на момент инаугурации Владимира Зеленского главы КС не было. В таком случае церемония перенеслась бы на неопределенный срок — до избрания нового руководителя Конституционного суда.

Как указывает новостной портал, из-за шумихи, которая поднялась вокруг этой темы, часть судей Конституционного Суда решили отказаться от участия в заговоре, а некоторые просто не пришли, и рассмотрение вопроса перенесли на 14 мая.