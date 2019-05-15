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Помпео позитивно оценил встречи с Путиным и Лавровым 

РИА Новости + ещё 10 15 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео позитивно оценил встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сочи и напомнил, что две страны могут сотрудничать в решении ключевых проблем.
"Сегодняшние встречи стали позитивным шагом вперед. США и Россия продемонстрировали в прошлом, что могут сотрудничать по ключевым международным вопросам. Мы призываем Россию работать с нами, чтобы изменить траекторию отношений на благо обоих народов", — написал Помпео в Twitter.
Помпео во вторник в Сочи провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, также госсекретаря принял президент России Владимир Путин. Это был первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря, на должность которого он был назначен в марте 2018 года.
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В мире , Видео , Политика , США , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД
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