Помпео позитивно оценил встречи с Путиным и Лавровым

"Сегодняшние встречи стали позитивным шагом вперед. США и Россия продемонстрировали в прошлом, что могут сотрудничать по ключевым международным вопросам. Мы призываем Россию работать с нами, чтобы изменить траекторию отношений на благо обоих народов", — написал Помпео в Twitter.

Помпео во вторник в Сочи провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, также госсекретаря принял президент России Владимир Путин. Это был первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря, на должность которого он был назначен в марте 2018 года.