Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с генпрокурором страны Юрием Луценко. Об этом сообщает Bihus.info.
Отмечается, что встреча состоялась в субботу, 11 мая, в офисе Зеленского и "Квартала 95" в Киеве. Она продолжалась два часа. Речь шла о функционировании правоохранительных органом страны, в том числе Генпрокуратуры.
"Официальная встреча по приглашению новоизбранного президента с генпрокурором", — заявили в пресс-службе Луценко.
Ранее генрокурор Украины заявил о готовности уйти в отставку.