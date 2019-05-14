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Встреча Зеленского и генпрокурора в офисе «Квартала 95» длилась два часа 

Газета.Ru + ещё 4 14 мая 2019
Фото: Газета.ru
Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с генпрокурором страны Юрием Луценко. Об этом сообщает Bihus.info.
Отмечается, что встреча состоялась в субботу, 11 мая, в офисе Зеленского и "Квартала 95" в Киеве. Она продолжалась два часа. Речь шла о функционировании правоохранительных органом страны, в том числе Генпрокуратуры.
"Официальная встреча по приглашению новоизбранного президента с генпрокурором", — заявили в пресс-службе Луценко.
Ранее генрокурор Украины заявил о готовности уйти в отставку.
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В мире , Украина , Юрий Луценко , Владимир Зеленский , Генпрокуратура РФ
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