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Пока вы не уснули: скандал на «Голосе» набирает обороты 

Рамблер 14 мая 2019

Почти ультиматум: Париж ответил на угрозы Киева

Париж призывает Киев соблюдать Минские соглашения и не связывать их выполнение с ситуацией в Совете Европы (СЕ).

Путин прибыл в Ахтубинск в сопровождении Су-57

Президент России Владимир Путин прибыл в Астраханскую область в рамках проведения майской серии оборонных совещаний. На подлёте к Ахтубинску самолёт главы государства сопровождало звено из шести Су-57.

На Земле произошла супермощная магнитная буря

На планете Земля зарегистрирована самая крупная магнитная буря за последние два года.

Сутки в неизвестности: SSJ-100 снова не смог вылететь

Рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону был отменен после суток ожидания. По плану его должен был совершить Sukhoi Superjet 100, однако он оказался неисправен.

Звезда "Мажора" оскандалился с чужим авто

Актер Павел Прилучный проник в чужой автомобиль, провел там ночь, а разбужен был его владелицей.

Ещё не конец: скандал на «Голосе» набирает обороты

Глава компании Group-IB Илья Сачков прокомментировал ситуацию с расследованием результатов голосования шоу "Голос. Дети" и победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой.

Второе ЧП за день: самолет возвращается во Внуково

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» возвратился во Внуково из-за неполадок с шасси.

«Нельзя вести себя как обезьяны». На ЧМ скандал

Словаки не приняли поражение своей команды. Закидали лёд мусором и проводили канадцев со льда, как врагов.

Белоруссия нашла замену России

Белоруссия в 2019 году планирует привлечь кредит от Банка развития Китая, полученная сумма может быть сопоставима с возможным госкредитом России.

России начали выставлять "штрафы"

Белорусское предприятие «Нафтан», один из двух нефтеперерабатывающих заводов республики, начало выставлять штрафные санкции России за не поставленную в апреле качественную нефть.
Комментарии125
В мире , Видео , cанкции , День Победы , Павел Прилучный , Владимир Путин , Илья Сачков , Международный аэропорт Внуково , Совет Европы , ЮТэйр , NASA , Ахтубинск
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