Пока вы не уснули: скандал на «Голосе» набирает обороты 

Почти ультиматум: Париж ответил на угрозы Киева
Париж призывает Киев соблюдать Минские соглашения и не связывать их выполнение с ситуацией в Совете Европы (СЕ).
Путин прибыл в Ахтубинск в сопровождении Су-57
Президент России Владимир Путин прибыл в Астраханскую область в рамках проведения майской серии оборонных совещаний. На подлёте к Ахтубинску самолёт главы государства сопровождало звено из шести Су-57.
На Земле произошла супермощная магнитная буря
На планете Земля зарегистрирована самая крупная магнитная буря за последние два года.
Сутки в неизвестности: SSJ-100 снова не смог вылететь
Рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону был отменен после суток ожидания. По плану его должен был совершить Sukhoi Superjet 100, однако он оказался неисправен.
Звезда "Мажора" оскандалился с чужим авто
Актер Павел Прилучный проник в чужой автомобиль, провел там ночь, а разбужен был его владелицей.
Ещё не конец: скандал на «Голосе» набирает обороты
Глава компании Group-IB Илья Сачков прокомментировал ситуацию с расследованием результатов голосования шоу "Голос. Дети" и победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
Второе ЧП за день: самолет возвращается во Внуково
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» возвратился во Внуково из-за неполадок с шасси.
«Нельзя вести себя как обезьяны». На ЧМ скандал
Словаки не приняли поражение своей команды. Закидали лёд мусором и проводили канадцев со льда, как врагов.
Белоруссия нашла замену России
Белоруссия в 2019 году планирует привлечь кредит от Банка развития Китая, полученная сумма может быть сопоставима с возможным госкредитом России.
России начали выставлять "штрафы"
Белорусское предприятие «Нафтан», один из двух нефтеперерабатывающих заводов республики, начало выставлять штрафные санкции России за не поставленную в апреле качественную нефть.