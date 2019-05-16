Санкции вместо диалога: Трампу запретили дружить с Путиным

Внутриполитическое давление на Дональда Трампа нарастает. Конгрессменам, которые пытаются провести свое расследование против президента, несмотря на итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера , не нравится активизация контактов с Россией . Помогают им в этом и журналисты, все сильнее критикующие внешнюю политику Белого дома. На какие меры готовы демократы, чтобы противостоять сближению России и США , — в материале «Газеты.Ru».

В последние несколько недель контакты между двумя странами активизировались. И это вызывает все большее раздражение у американских журналистов и оппонентов Трампа в конгрессе.

Вначале президенты провели долгий телефонный разговор, затем в Финляндии встретились главы внешнеполитических ведомств США и России, а после нее в Сочи прибыл госсекретарь США Майк Помпео.

Несмотря на то, что о возможной встрече двух президентов на полях саммита «большой двадцатки» в Японии летом этого года пока не было заявлено, такой сценарий уже обсуждается и в России, и в США. Круг возможных тем для обсуждения широк (от ядерной программы КНДР Ирана , ситуации в Сирии до общих проблем двусторонних отношений) и, вполне вероятно, может совпадать с тем, о чем говорил Помпео с российскими представителями в Сочи — интерес Трампа к итогам переговоров подтверждает мысль, что Помпео выступил в качестве его посланника.

Возможность активизировать контакты появилась после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел сговора между командой президента США и Кремлем. О докладе Мюллера во время встречи с Помпео упомянул и Путин:

«Никакого вмешательства с нашей стороны в выборы в США не было на государственном уровне и быть не могло. Но все это, к сожалению, послужило причиной, в том числе и это стало причиной ухудшения наших межгосударственных связей. Надеюсь, что сегодня ситуация меняется», — добавил российский президент.

Как отмечает телеканал CNN в аналитическом материале, посвященном поездке Помпео в Россию, тон риторики Вашингтона и Москвы заметно изменился за последний месяц.

Все началось с неудавшейся попытки госпереворота 30 апреля в Венесуэле, когда Помпео и глава МИД России Сергей Лавров провели напряженные телефонные переговоры.

Сам Помпео, по мнению авторов обзора, прибыл в Россию в поисках «перезагрузки» отношений.

Аналогичного мнения придерживается и газета The Washington Post, которая отмечает, что США решили воспользоваться окончанием «российского дела» и предложили Москве начать «с чистого листа». При этом во время переговоров никаких «положительных сдвигов» не было, подчеркивает издание.

Комментируя визит Помпео, Сергей Лавров заявил, что российская вежливость не означает, что страна будет идти на уступки США. Однако министр напомнил, что Трамп демонстировал свою заинтересованность в личной беседе с главой России Владимиром Путиным на G20 в Осаке.

«Если будет официальное конкретное предложение, конечно, мы его поддержим», — добавил Лавров.

Идти на диалог Москвой Белом дому приходится в атмосфере давления со стороны демократов в конгрессе. И в этом им помогают и избиратели: по данным Politico и Morning Consult, 56% американцев хотели бы, чтобы спеупрокурор Мюллер выступил в конгрессе и лично рассказал о расследовании против России и команды Трампа.

Да и сами демократы, несмотря на завершение расследования, настаивают на вызове спецпрокура в конгресс для дачи показаний. Они также обратились к Белому дому с требованием представить документы, касающиеся встреч Трампа с президентом России, а также его бесед с доверенными лицами. Как отмечает Reuters, представители Демпартии хотят сами провести расследование по следам доклада Мюллера.

Более того, демократы готовят новые санкции против Москвы. Комитет палаты представителей конгресса США представил для общественного обсуждения черновой вариант проекта новых санкций в отношении России за вмешательство в американские выборы.

В числе предложенных мер — запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России и включение в черный список любого российского банка, причастного к финансированию вмешательства в американские выборы.

С другой стороны, Белый дом не спешит со вторым пакетом санкций против Москвы в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В настоящее время предложения направлены госсекретарю Помпео и лидеру страны Дональду Трампу.

Скорее всего, Трамп пока будет выжидать с новым пакетом мер, понимая, что в случае, если они будут применены, сотрудничества с Россией по интересующим Белый дом вопросам вряд ли будет возможным.

Учитывая, что в США сейчас предвыборный год, Трамп, прежде всего, будет ориентироваться на мнение избирателя.

Он, хотя и негативно настроен к России, понимает, что многие важные для США проблемы нельзя решить без переговоров с Москвой. Это понимают и многие республиканцы — даже те из них, кто критически настроен к Трампу, не захотят менять республиканского президента, чтобы «не потерять Белый дом», отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин

Трампу удалось, несмотря на сопротивление, сплотить партию, а главная задача республиканцев — добиться контроля над нижней палатой на промежуточных выборах осенью 2020 года.

Но в отличие от времен окончания «холодной войны», когда республиканцу Рональду Рейгану удалось и говорить с Москвой, и получить поддержку республиканцев, ситуация в Вашингтоне иная. «Это похоже на слоеный пирог — одни говорят, что Россия — враг, другие — что ее надо игнорировать, третьи же хотят диалога», — говорит Злобин.

Сам Трамп, считает эксперт, хочет глобального диалога: «Его мало интересуют детали, он человек большой картинки, он хочет видеть себя отцом глобальной безопасности и именно поэтому он хочет диалога с Путиным».

Пока неясно, поддержит ли стремление Трампа к диалогу его команда. Госсекретарей калибра Джеймса Бейкера и Джорджа Шульца, которые творили политику в середине 1980-х, у него нет. К слову, Шульц был соавтором недавнего письма к Трампу в издании The Wall Street Journal. В нем он вместе с экс-главой Пентагона Уильямом Перри призывал Трампа пойти на диалог с Москвой.