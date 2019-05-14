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В Донбассе погиб напарник «Ведьмы» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 14 мая 2019
В украинских соцсетях сообщают о гибели бойца ВСУ «Питбуля», который был напарником Яны Червоной («Ведьма»), в Донбассе.
«Питбуль, погиб сегодня! Практически сразу после Янки. Теперь они вместе на небе, снова напарники», — сообщается в Facebook «Сестра милосердия АТО/Харьков».
О гибели Питбуля сообщила в Facebook Елена Любинецкая.
«Антон Викторович Питбуль. Утром прочла твой пост и в груди все сжалось. Теперь и тебя не стало», — написала она.
На странице Питбуля в Facebook опубликована запись: «Дважды не умирают. Дважды не убьют! Погибнуть в Бою — ЧЕСТЬ!»
В комментариях отмечают, что «разница с Ведьмой — 50 дней».
Портал «Факты» отмечает, что Питбуль недавно записал видео на передовой и вспомнил погибшую Яну Червону.
Напомним, известная украинская пулеметчица Яна Червона с позывным «Ведьма» погибла в начале апреля на линии соприкосновения в Донбассе. У нее остались двое детей. Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил ее орденом Богдана Хмельницкого III степени.
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В мире , Армия , Видео , Украина , Петр Порошенко , Харьков
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