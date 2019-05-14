В грузинском городе Зугдиди произошло нападение на жену бывшего президента страны Михаила Саакашвили Сандру Руловс.
Как сообщает «Грузия Online», Руловс баллотируется на пост мэра города от оппозиции. Нападение произошло во время съемок супруги Саакашвили для программы телеканала «Одиши».
Руловс заявила, что неизвестные пытались помешать съемкам, ругались и устроили потасовку со съемочной группой.
«Пришли с очень грубыми оскорблениями, по-грузински, по-мегрельски. Не дали нам поработать. У нас тут были небольшие съемки. Перешли на драку. Погнались за нашим журналистом, фотографом. Затем мы попросили охрану вызвать полицию, но никто не появился. Пришли только что, когда они уже ушли», — рассказала супруга экс-президента.
Глава МВД Грузии Георгий Гахария пообещал начать доследственную проверку инцидента.