Ле Пен назвала оскорбительными заявления о финансировании ее партии Россией

«Все это ложь. Ни один европейский банк не был согласен давать кредит. Поэтому мы должны были добиваться кредитов по всему миру. Так случилось, что один российский банк в Чехии согласился кредитовать эту сумму. Причем, с очень плохой процентной ставкой. Мы получили кредит, но вернем его», — пояснила Ле Пен во время пресс-конференции в Таллине.

По ее словам, «Национальное объединение» — это «очень патриотическая партия», передает «Интерфакс».

«За всю свою историю мы боролись за свободу, и сейчас спрашивать, не находимся ли мы под властью другого государства, это невероятное оскорбление. Я защищаю интересы своего государства и защищаю интересы Европы. Мы против того, чтобы Европа попала «под лапу» Путина», — заявила французский политик.

В то же время в ответ на вопрос о ее отношении к воссоединению Крыма с Россией Ле Пен сказала, что «у Крыма есть право самому определять свою принадлежность, у каждого государства должна быть возможность свободно определять свою дипломатию».

Ранее Ле Пен прибыла в эстонскую столицу по приглашению правонационалистической Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). При этом депутат эстонского парламента Марко Михкельсон заявил, что ее визит противоречит государственным интересам Эстонии.

Напомним, в 2017 году Ле Пен назвала вполне естественным желание жителей Крыма, две трети которых считают себя русскими, вернуться в состав России. Также она собиралась посетить полуостров.