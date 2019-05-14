Париж призывает Киев соблюдать Минские соглашения и не связывать их выполнение с ситуацией в Совете Европы (СЕ). Об этом заявил представитель МИД Франции, комментируя слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
«Обязательства сторон по выполнению Минских соглашений должны соблюдаться. Они не связаны с ситуацией в Совете Европы», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Климкин заявил, что если некоторые европейские страны добьются снятия санкционного давления на Россию в Совете Европы, то Киев может отказаться от выполнения условий Минских соглашений.
В штабе Зеленского отметили, что считают неправильным «отмахиваться» от этого процесса.