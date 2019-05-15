Евродепутат сожгла платье цветов георгиевской ленты спиртом из легиона СС

Два евродепутата от Латвии демонстративно сожгли вещь 9 мая.

Депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете сожгла платье цветов георгиевской ленты во дворе загородного дома. Фотоотчет об этом появился в журнале Privātā Dzīve на следующий день после празднования Дня Победы советских войск во Второй мировой войне, пишет Sputnik Латвия.

На снимках еще один евродепутат — главный идеолог запрета русского образования Карлис Шадурскис разрезает платье, надетое на Калниете. Затем Сандра вымачивает вещь в спирте, доставшемся ей от свекра, который работал врачом в госпитале латышского легиона СС. После этого депутаты сжигают платье в бочке.

Как отмечает издание, сама Калниете призналась, что платье хорошее и недешевое, однако ее не устраивает сочетание цветов. По словам депутата, черный и оранжевый цвета напоминают георгиевскую ленту. Калниете назвала символ Победы «колорадским».