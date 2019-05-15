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Евродепутат сожгла платье цветов георгиевской ленты спиртом из легиона СС 

ТК «Звезда» + ещё 7 15 мая 2019
Два евродепутата от Латвии демонстративно сожгли вещь 9 мая.
Депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете сожгла платье цветов георгиевской ленты во дворе загородного дома. Фотоотчет об этом появился в журнале Privātā Dzīve на следующий день после празднования Дня Победы советских войск во Второй мировой войне, пишет Sputnik Латвия.
На снимках еще один евродепутат — главный идеолог запрета русского образования Карлис Шадурскис разрезает платье, надетое на Калниете. Затем Сандра вымачивает вещь в спирте, доставшемся ей от свекра, который работал врачом в госпитале латышского легиона СС. После этого депутаты сжигают платье в бочке.
Как отмечает издание, сама Калниете призналась, что платье хорошее и недешевое, однако ее не устраивает сочетание цветов. По словам депутата, черный и оранжевый цвета напоминают георгиевскую ленту. Калниете назвала символ Победы «колорадским».
© PietiekPortals, Twitter
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В мире , Видео , День Победы , Карлис Шадурскис , Европарламент , ИА Sputnik , Латвия
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