Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США проверят законность слежки за Трампом 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: globallookpress.com
Генеральный прокурор США Уильям Барр начал расследование законности сбора данных о связях Дональда Трампа с Россией в ходе президентской гонки в 2016 году, сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный источник.
Вопросом будет заниматься Джон Дарем (John Durham), прокурор США в штате Коннектикут. Расследование коснется методов сбора информации, использованных следствием. Оно пройдет отдельно от уже идущего разбирательства минюста, цель которого — выяснить историю возникновения подозрений в адрес Трампа.
За месяц до этого Барр сказал членам Конгресса, что за президентом «шпионили». Как отмечает агентство, он мог иметь в виду слежку ФБР за бывшим советником Трампа Картером Пейджем и использование информатора для получения данных о другом советнике, Джордже Пападополусе.
Итоги расследования ожидаются в мае-июне 2019 года.
18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Россия действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы демократической партии США.
Предметом расследования также была возможная связь американского президента Дональда Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.
Последние новости
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100 Появились подробности о падении из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева Китай обвалил американские биржи
Комментарии
В мире , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , ФБР , ГРУ , Wikileaks , Минюст РФ , Правительство РФ , Associated Press
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сутки в неизвестности: SSJ-100 снова не смог вылететь125
Киевский «патриарх» устроил бунт против Порошенко9
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным79
На Земле произошла супермощная магнитная буря12
В штатном режиме: почему Boeing подал сигнал бедствия4
Видео
Сутки в неизвестности: SSJ-100 снова не смог вылететь
Происшествия Статьи
Киевский «патриарх» устроил бунт против Порошенко
Украина В мире
Появилось новое видео с места ЧП с SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Звезда «Мажора» оскандалился с чужим авто
Шоу-бизнес
Летящий в Москву Boeing подал сигнал бедствия
Происшествия Катастрофы
«Пошел вон». Новый скандал на шоу Соловьева
Общество
Второе ЧП за день: самолет возвращается во Внуково
Происшествия Войска
В штатном режиме: почему Boeing подал сигнал бедствия
Происшествия
За нацизм и Бандеру: подробности скандала у Соловьева
Общество Статьи
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение