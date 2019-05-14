Госсекретарь США Майк Помпео заявил перед встречей с российским руководством в Сочи, что сторонам необходимо найти пути дальнейшего развития.
По его словам, в ходе его встреч в России будет обсуждаться ряд важных тем.
«По некоторым вопросам мы можем соглашаться, по другим — нет, но, когда это касается наших интересов, наша обязанность — найти путь вперёд», — написал он в Twitter.
My meetings in #Russia will highlight a number of important topics. On some issues we may agree, on others we may disagree, but when it’s in our national interests, it is our responsibility to find a way forward. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 14, 2019
14 мая Помпео встретится в Сочи с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Лавров заявил, что рассчитывает на откровенный разговор с главой Госдепа.