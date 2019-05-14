Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео заявил о необходимости найти путь вперёд в отношениях с Россией 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Госсекретарь США Майк Помпео заявил перед встречей с российским руководством в Сочи, что сторонам необходимо найти пути дальнейшего развития.
По его словам, в ходе его встреч в России будет обсуждаться ряд важных тем.
«По некоторым вопросам мы можем соглашаться, по другим — нет, но, когда это касается наших интересов, наша обязанность — найти путь вперёд», — написал он в Twitter.
14 мая Помпео встретится в Сочи с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Лавров заявил, что рассчитывает на откровенный разговор с главой Госдепа.
RT на русском: последние новости
Трамп пожелал экс-президенту США Джимми Картеру скорейшего выздоровления после операции Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма Климкин назвал условие возможного прекращения выполнения Киевом Минских соглашений
В мире , Политика , США , Сергей Лавров , Владимир Путин , Госдеп США , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным65
Может, бахнем? Пьяный депутат предложил «отвоевать Курилы»88
За нацизм и Бандеру: подробности скандала у Соловьева83
Второе ЧП за день: самолет возвращается во Внуково9
На грани: что случилось со свидетельницей по делу Кокорина29
Видео
Летящий в Москву Boeing подал сигнал бедствия
Происшествия Катастрофы
«Пошел вон». Новый скандал на шоу Соловьева
Общество
За нацизм и Бандеру: подробности скандала у Соловьева
Общество Статьи
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным
Политика
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
Может, бахнем? Пьяный депутат предложил «отвоевать Курилы»
В мире Политика
В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ
В мире Армия
«Диверсия с танкерами». Ближний Восток встревожен
Происшествия
«Не заслужила»: россияне возмущены пенсией Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
Погодные аномалии: москвичей заморозит
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение