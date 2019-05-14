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Порошенко дал совет Зеленскому 

РИА Новости + ещё 3 38 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко, отвечая в Брюсселе на вопрос, какой совет он мог бы дать своему преемнику, рекомендовал Владимиру Зеленскому "следовать по пути Порошенко".
Украинский президент принимал участие в конференции по случаю 10-летия программы "Восточного партнерства". Ведущая сессии спросила его, какой бы совет он мог дать избранному главе государства Владимиру Зеленскому.
"Просто следовать по пути Порошенко, и этого достаточно", — сказал нынешний президент Украины под аплодисменты зала.
Накануне Порошенко заявил, что готов помочь новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому при условии продолжения курса на интеграцию в ЕС и НАТО.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО , Брюссель
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