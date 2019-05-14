Порошенко дал совет Зеленскому 

Президент Украины Петр Порошенко, отвечая в Брюсселе на вопрос, какой совет он мог бы дать своему преемнику, рекомендовал Владимиру Зеленскому "следовать по пути Порошенко".
Украинский президент принимал участие в конференции по случаю 10-летия программы "Восточного партнерства". Ведущая сессии спросила его, какой бы совет он мог дать избранному главе государства Владимиру Зеленскому.
"Просто следовать по пути Порошенко, и этого достаточно", — сказал нынешний президент Украины под аплодисменты зала.