Порошенко дал совет Зеленскому

Украинский президент принимал участие в конференции по случаю 10-летия программы "Восточного партнерства". Ведущая сессии спросила его, какой бы совет он мог дать избранному главе государства Владимиру Зеленскому.

"Просто следовать по пути Порошенко, и этого достаточно", — сказал нынешний президент Украины под аплодисменты зала.