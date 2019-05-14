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У Рады митингуют из-за инаугурации Зеленского 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Киеве у здания Верховной рады несколько десятков митингующих требуют назначить дату инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на 19 мая, сообщает РИА "Новости".
Митингующие разместились на площади перед зданием парламента.
"Мы никуда не уйдем, пока народные избранники не определят дату инаугурации 19 мая", — отметил один из активистов.
Ранее действующий украинский лидер Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорой инаугурации Зеленского.
30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада , РИА Новости
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