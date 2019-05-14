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Россиянин арестован в США из-за учебников по F-16 

News.ru + ещё 13 14 мая 2019
Фото: mashleymorgan/flickr.com
Россиянин Олег Тищенко арестован в США. Он обвиняется в попытке вывоза из страны учебников по управлению и обслуживанию истребителей F-16.
Американское законодательство ограничивает оборот подобных материалов. Об этом сообщает издание Standard Examiner.
Россиянин обвиняется в заговоре против интересов США, а также в контрабанде и нарушении закона об экспорте вооружений. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Дело будет рассматривать окружной суд Солт-Лейк-Сити, первое заседание состоится 19 августа.
Следствие утверждает, что Тищенко представлялся сотрудником российской компании Eagle Dynamics, которая занимается созданием имитаторов полётов на военных самолётах разных стран. В компании ситуацию назвали серьёзной.
В 2011 году Тищенко опубликовал на сайте компьютерной игры объявление о поиске учебников по F-16, однако тогда платформа eBay отказалась продавать их в Россию, объяснив это законодательными ограничениями. Тогда россиянину согласился помочь житель Техаса.
С января 2012 по сентябрь 2015 года россиянин продавал такие учебники жителям целого ряда стран. В 2016 году администрация eBay предупредила его, что такие действия могут быть незаконными.
В 2016 года деятельностью Тищенко заинтересовались в министерстве национальной безопасности США. С ним на связь вышел сотрудник этого ведомства и спровоцировал россиянина на совершение сделки по приобретению учебников по управлению военными самолётами. В дальнейшем Тищенко был арестован в Грузии, а весной 2019 года экстрадирован в США. 10 апреля россиянин был помещён под стражу.
Ранее News.ru сообщал, что россиянку Марию Бутину, обвинённую в США в шпионаже, перевели на время в тюрьму в штате Оклахома. Новое место отбывания ею наказания после Northern Neck в штате Вирджиния не называлось.
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Комментарии6
В мире , Армия , Кавказ , Оружие , Социология , США , Олег Тищенко , eBay
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