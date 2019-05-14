Преемнику Назарбаева бросили вызов

Главный вопрос предстоящих президентских выборов в Казахстане , намеченных на 9 июня, — смогут ли выдвинутые кандидаты оттянуть голоса у фаворита предвыборной гонки и преемника Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарта Токаева или же партия власти «Нур Отан» вновь одержит безоговорочную победу.

Регистрация кандидатов на предстоящие внеочередные выборы президента окончена. Всего допущено семь человек, включая действующего главу государства Токаева и единственного оппозиционного лидера Амиржана Косанова. Впервые кандидатом зарегистрирована женщина — Дания Еспаева.

По мнению казахского политолога Толганай Умбеталиевой, часть кандидатов выдвинулась на выборы формально. При этом она не исключает варианта, при котором власть дала указание выбирать лишь тех представителей, которые не могут составить конкуренцию Токаеву.

Для каждой партии выдвижение кандидата — пиар и возможность зарекомендовать себя к парламентским выборам. Допустим, выдвинули женщину, показав, какая у партии хорошая гендерно-либеральная политика. Понятное дело, что никто на победу даже не замахивается. Тем более партиям, которые играют в игру власти, должность президента сейчас уже неинтересна. Все понимают, что, даже если станешь президентом, всё будет решать Назарбаев, — сказала политолог в интервью «Фергана.Ру».

Привнести интригу в результаты голосования может лишь кандидатура оппозиционера Косанова, которого допустили до выборов. Занять президентский пост ему не по силам, но оттянуть на себя часть электората — реальная для него задача.

Амиржан Косанов — казахский публицист и журналист, который порядка 20 лет находится в оппозиции к действующей власти. В настоящее время он возглавляет незарегистрированное движение «Новый Казахстан», при этом его кандидатура была выдвинута патриотическим движением «Судьба нации». В своей предвыборной программе Косанов делает упор на борьбу с коррупцией и расширение политической свободы. Основной аудиторией оппозиционера можно назвать молодёжь, жаждущую перемен в стране, и тех граждан Казахстана, кто недоволен действующей властью.

Противником Косанова и практически предрешённым победителем президентской гонки является действующий лидер страны и протеже Назарбаева Токаев. Бывший дипломат, занимавший посты министра иностранных дел и заместителя генсекретаря ООН , в последние годы он возглавлял Сенат. Из всех кандидатов только фаворит предвыборной гонки может похвастаться опытом работы на высоких постах и за рубежом. После ухода Назарбаева с должности президента Токаев занял его место и провёл ряд инициатив, включая неоднозначное переименование Астаны в Нур-Султан и достигнутую договоренность с президентом России Владимиром Путиным о строительстве АЭС в Казахстане, которую часть населения республики восприняла негативно. В своей предвыборной компании он прямо заявляет о преемственности курса, что логично для кандидата от правящей партии.

Вместе с тем он старается избегать повышенного внимания к себе во время предвыборной кампании, а потому призвал свой штаб вести агитацию «без помпезности». Известно также, что во время своего визита в Актау Касым-Жомарт Токаев попросил не вывешивать в городе плакаты с его изображением. Оглашая принципы свой кампании, казахстанский лидер заявил о необходимости проведения честных выборов.

Партия «Нур Отан» выступает за открытость, прозрачность выборов и строгое соблюдение демократических норм. Для страны принципиально важно, чтобы выборы были проведены честно, открыто и справедливо, — сказал Токаев.

Подобное поведение может сыграть на руку преемнику Лидера нации (Елбасы), однако население Казахстана вряд ли может ожидать от него серьёзных изменений в политическом курсе страны. Пока Назарбаев имеет право пожизненно занимать пост главы Совета безопасности и одновременно возглавляет правящую партию, Токаев практически не имеет возможностей для реализации собственных инициатив. Однако именно административный ресурс и поддержка Назарбаева являются для него гарантом победы.

Политолог Рафаэль Саттаров в беседе с News.ru заявил о предопределенности результатов предстоящих президентских выборов в Казахстане, сделав поправку на действующий в стране авторитарный режим.

Вся история показывает, что президентские выборы в Центральной Азии — это общественный церемониал по избавлению президента от приставки «врио» или «и.о». Станут ли предстоящие выборы президента чем-то иным в этот раз? Я не совсем верю, да и сами казахстанцы не особо верят в это, и показывают свое возмущение от таких «переделок» власти через различные свои публичные акции, — пояснил свою позицию Саттаров.