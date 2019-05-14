Команда Зеленского открестилась от встречи с адвокатом Трампа

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что будущий глава государства не планировал встречаться с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани , а о его визите в Киев узнал из СМИ. Об этом Разумков заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам Разумкова, его удивили публикации иностранных СМИ, где утверждалось, «что кто-то из представителей команды давал комментарии, что там какие-то есть подводные камни». Как утверждает Разумков, эта информация не соответствует действительности.

В то же время советник избранного президента считает, что его команде удастся уладить ситуацию с Джулиани. Однако он не уточнил, кто из членов команды Зеленского отвечает за это, поскольку такая информация должна носить конфиденциальный характер.

Рудольф Джулиани отменил свой визит в Киев из-за того, что в окружении Владимира Зеленского могут быть враги президента США Дональда Трампа, с которыми он не хотел бы встречаться. По его словам, один из таких людей — депутат Верховной Рады Сергей Лещенко