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Команда Зеленского открестилась от встречи с адвокатом Трампа 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что будущий глава государства не планировал встречаться с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, а о его визите в Киев узнал из СМИ. Об этом Разумков заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
По словам Разумкова, его удивили публикации иностранных СМИ, где утверждалось, «что кто-то из представителей команды давал комментарии, что там какие-то есть подводные камни». Как утверждает Разумков, эта информация не соответствует действительности.
В то же время советник избранного президента считает, что его команде удастся уладить ситуацию с Джулиани. Однако он не уточнил, кто из членов команды Зеленского отвечает за это, поскольку такая информация должна носить конфиденциальный характер.
Ранее депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, комментируя инцидент с адвокатом Дональда Трампа, посоветовал команде Зеленского пересмотреть подход к внешней политике и стать «ласковым нейтральным теленком, который получает молоко и с Запада и с Востока».
Рудольф Джулиани отменил свой визит в Киев из-за того, что в окружении Владимира Зеленского могут быть враги президента США Дональда Трампа, с которыми он не хотел бы встречаться. По его словам, один из таких людей — депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.
Изначально, по данным The New York Times, адвокат Трампа намеревался посетить Киев, чтобы получить новые сведений о работе сына бывшего вице-президента Джо Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings. Кроме того, он собирался убедить новые украинские власти начать расследование о вмешательстве Украины в президентские выборы в США в 2016 году.
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В мире , США , Украина , Вадим Рабинович , Сергей Лещенко , Джозеф Байден , Рудольф Джулиани , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Верховная Рада
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