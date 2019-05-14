Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

National Interest предложил способ примирения России и США 

Р-Спорт + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Россия и США смогли бы снизить градус напряженности в двусторонних отношениях, если бы поделили мир на сферы влияния и соблюдали их, пишет политолог Тед Гален Карпентер для National Interest.
Он отмечает, что США сейчас крайне недовольны поддержкой России в отношении легитимного президента Венесуэлы Мадуро, без чего, по мнению автора статьи, он не смог бы остаться у власти. Причем Вашингтон старается удерживать все Западное полушарие под своим влиянием с тех пор, как была озвучена доктрина Монро, а Москва своими действиями якобы бросает прямой вызов этой доктрине.
Однако Карпентер напоминает, что США с гораздо большим размахом вмешиваются в сферу влияния России. В частности, он приводит в пример страны Прибалтики, ставшие членами НАТО, Украину и Грузию, которым "предлагается членство в организации". Кроме того, он отмечает увеличение числа военных учений в Восточной Европе и на Черном море, а также расширение контингентов американских войск вокруг России.
Автор подчеркивает, что поддержка Мадуро со стороны Москвы стала ответом на политику расширения Североатлантического альянса и действий Соединенных Штатов в Европе. Поэтому он предлагает сценарий, который позволит достигнуть согласия между странами.
В частности, он считает, что страны должны поделить сферы своего влияния. США, по мнению политолога, должны показать, что не будут стремиться включить Украину и Грузию в НАТО, и прекратить какие-либо военные связи с Киевом и Тбилиси. Кроме того, они должны прекратить размещать свои войска в Восточной Европе и на Черном море.
"Вашингтон должен показать желание соблюдать российскую сферу влияния в этом регионе", — пишет Карпентер.
В свою очередь Москва, по его словам, должна прекратить оказывать помощь Венесуэле и Кубе, а также прервать все контакты с левым правительством Никарагуа, то есть перестать наращивать свое присутствие в Западном полушарии.
В заключение автор подчеркивает, что для осуществления этого плана, американские политики должны проявить больше "реализма", поскольку понятие "сфера влияния" всегда играло большую роль в международных отношениях, однако американские правительства при разных президентах постоянно нарушали этот принцип, из-за чего повышался градус напряженности во всем мире.
Р-Спорт: последние новости
Американская полиция покинула посольство Венесуэлы в Вашингтоне Лавров резко ответил журналисту CNN Трамп продлил санкции по Йемену
Комментарии
В мире , Политика , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-10048
«Готовятся к применению ядерного оружия»133
Названо состояние свидетеля по делу Мамаева и Кокорина2
«Должен уступить дорогу»: Шнуров покидает «Ленинград»
Таинственное «безглавое» захоронение нашли в Крыму
Видео
Пошел вон. Соловьев выгнал украинского эксперта
Общество
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ
В мире Армия
«Диверсия с танкерами». Ближний Восток встревожен
Происшествия
Малахов рассказал о хулиганской выходке Доренко
Шоу-бизнес
Сотни россиян снесли забор у стройплощадки храма
Общество
Пока вы не уснули: Суд принял решение по Зеленскому
В мире
Владелец «Голоса» отреагировал на новости о просьбе мужа Алсу
Шоу-бизнес
Жители деревни взбунтовались против студии Михалкова
Общество
Порошенко рассказал о своем будущем
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение