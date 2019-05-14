National Interest предложил способ примирения России и США

Россия и США смогли бы снизить градус напряженности в двусторонних отношениях, если бы поделили мир на сферы влияния и соблюдали их, пишет политолог Тед Гален Карпентер для National Interest.

Он отмечает, что США сейчас крайне недовольны поддержкой России в отношении легитимного президента Венесуэлы Мадуро, без чего, по мнению автора статьи, он не смог бы остаться у власти. Причем Вашингтон старается удерживать все Западное полушарие под своим влиянием с тех пор, как была озвучена доктрина Монро, а Москва своими действиями якобы бросает прямой вызов этой доктрине.

Однако Карпентер напоминает, что США с гораздо большим размахом вмешиваются в сферу влияния России. В частности, он приводит в пример страны Прибалтики, ставшие членами НАТО , Украину и Грузию, которым "предлагается членство в организации". Кроме того, он отмечает увеличение числа военных учений в Восточной Европе и на Черном море, а также расширение контингентов американских войск вокруг России.

Автор подчеркивает, что поддержка Мадуро со стороны Москвы стала ответом на политику расширения Североатлантического альянса и действий Соединенных Штатов в Европе. Поэтому он предлагает сценарий, который позволит достигнуть согласия между странами.

В частности, он считает, что страны должны поделить сферы своего влияния. США, по мнению политолога, должны показать, что не будут стремиться включить Украину и Грузию в НАТО, и прекратить какие-либо военные связи с Киевом и Тбилиси. Кроме того, они должны прекратить размещать свои войска в Восточной Европе и на Черном море.

"Вашингтон должен показать желание соблюдать российскую сферу влияния в этом регионе", — пишет Карпентер.

В свою очередь Москва, по его словам, должна прекратить оказывать помощь Венесуэле и Кубе, а также прервать все контакты с левым правительством Никарагуа, то есть перестать наращивать свое присутствие в Западном полушарии.

В заключение автор подчеркивает, что для осуществления этого плана, американские политики должны проявить больше "реализма", поскольку понятие "сфера влияния" всегда играло большую роль в международных отношениях, однако американские правительства при разных президентах постоянно нарушали этот принцип, из-за чего повышался градус напряженности во всем мире.