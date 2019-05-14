Японский депутат решил выйти из партии после слов о «войне» за Курилы

Депутат нижней палаты парламента Японии Хадака Маруяма подал заявление о выходе из партии "Обновление Японии", взяв таким образом на себя ответственность за слова о "войне" применительно к решению вопроса "северных территорий", сообщило агентство Киодо.

"Северными территориями" в Японии принято называть четыре острова южных Курил — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, на которые претендует Токио.

В то же время глава партии Итиро Мацуи заявил, что "это не та проблема, которую можно решить простым выходом из партии", и дал понять, что Маруяма обязан отказаться и от депутатского портфеля. Ранее Мацуи принес извинения россиянам за неподобающее высказывание Маруямы.

Депутат Маруяма, впоследствии признавшийся, что был тогда в состоянии легкого алкогольного опьянения, на встрече с бывшими жителями южных Курил, населявшими их до августа 1945 года, позволил себе обратиться к одному из них с вопросами: "ну что, только путем войны их (острова — ред.) можно вернуть обратно?", "неужели ничего, кроме войны не остается?", "вы за или против того, чтобы вернуть острова путем войны?". Об этих вопросах стало известно утром во вторник, японская пресса подавала их как возмутительные, не скрывая своего неприятия. В частности, поднимался вопрос о соответствии Маруямы званию депутата. Сам парламентарий уже поспешил отказаться от своих слов, выразив раскаяние и назвав их неподобающими.

Ранее с осуждением депутата выступил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. Он подчеркнул, что это высказывание "абсолютно не совпадает с позицией правительства", которое и впредь намерено продолжать дипломатические переговоры с Россией.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого — заключение мирного договора.