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Американские сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2» 

Газета.Ru + ещё 3 41 минуту назад
Фото: Reuters
Американские сенаторы Тед Круз (республиканец от штата Техас) и Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) подготовили законопроект, предполагающий введение санкций против компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь «Северного потока — 2», передает ТАСС. Об этом сообщил в журнал «Форин полиси», в распоряжении которого оказался предварительный вариант этого документа.
Сенаторы предлагают запретить въезд на территорию США и заморозить финансовые активы в этой стране лиц, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства «Северного потока — 2». Кроме того, целый ряд ограничений предлагается ввести против тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивает страхование таких судов.
Американские законодатели предлагают обратить особое внимание на деятельность двух компаний — швейцарского подрядчика Allseas и итальянской фирмы Saipem, занимающихся укладкой труб для «Северного потока — 2».
Как сообщил журналу один из помощников сенатора-республиканца, знакомый с ходом работы над законопроектом, за образец были взяты прошлые действия США, направленные на подрыв нефтяного экспорта Ирана.
США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. Американские власти ранее заявляли, что сами собираются поставлять в Европу сжиженный газ.
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Комментарии3
В мире , Северный поток 2 , cанкции , Тед Круз , ИТАР-ТАСС , США
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