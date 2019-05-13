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«Отчаянная домохозяйка» Фелисити Хаффман призналась в преступлении 

Газета.Ru + ещё 1 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Американская актриса Фелисити Хаффман признала себя виновной по делу о мошенничестве с университетами. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, Хаффман признала себя виновной в том, что заплатила $15 тыс. за то, чтобы ее дочери помогли сфальсифицировать результаты SAT ("Академический оценочный тест") для приема в вуз.
Уточняется, что федеральный суд прошел в Бостоне, где актриса и признала свою вину.
Хаффман стала одной из участниц широкомасштабного скандала, в котором оказались замешаны состоятельные родители. Они платили взятки за поступление своих детей в высшие учебные заведения.
Ранее Hollywood Reporter рассказал о панике в Голливуде из-за скандала с актрисами.
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