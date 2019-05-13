«Отчаянная домохозяйка» Фелисити Хаффман призналась в преступлении

Американская актриса Фелисити Хаффман признала себя виновной по делу о мошенничестве с университетами. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, Хаффман признала себя виновной в том, что заплатила $15 тыс. за то, чтобы ее дочери помогли сфальсифицировать результаты SAT ("Академический оценочный тест") для приема в вуз.

Уточняется, что федеральный суд прошел в Бостоне, где актриса и признала свою вину.

Хаффман стала одной из участниц широкомасштабного скандала, в котором оказались замешаны состоятельные родители. Они платили взятки за поступление своих детей в высшие учебные заведения.

Ранее Hollywood Reporter рассказал о панике в Голливуде из-за скандала с актрисами.