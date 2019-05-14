Актриса из «Отчаянных домохозяек» призналась в мошенничестве

Актриса Фелисити Хаффман , сыгравшая в сериале «Отчаянные домохозяйки», в суде в Бостоне признала вину в сговоре с целью совершения мошенничества.

Как сообщает CNN, за попытку дать взятку при сдаче её дочерью экзамена при зачислении в вуз прокуратура рекомендует для наказание в виде четырёх месяцев тюрьмы. Кроме того, ведомство просит оштрафовать актрису на $20 тысяч.

Отмечается, что прокуратура смягчила приговор для 56-летней актрисы, «поскольку та, в отличие от других участников скандала со взятками, признала свою вину». Фелисити Хаффман подозревают в попытке дать взятку в размере $15 тысяч.

Как писал News.ru, громкое расследование, получившее название «Тоска по университету», началось в марте этого года. Полиция задержала около 50 человек по обвинению в участии в крупной коррупционной схеме, благодаря которой отпрыски из богатых семей поступали в самые престижные американские вузы, в том числе в Стэнфордский, Йельский и Калифорнийский университеты.

В числе задержанных, помимо Хаффман, оказалась актриса Лори Локлин . Она и её супруг обвиняются в даче взятки в размере $500 тысяч за зачисление их дочерей в спортивную команду по гребле университета Южной Калифорнии. Следствие выяснило, что девушки никогда не занимались гребным спортом.

Ранее сообщалось, что американский телеканал Hallmark разорвал рабочие отношения с Локлин. Она признала вину в выдвинутых против неё обвинениях и была освобождена под залог в $1 млн