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Актриса из «Отчаянных домохозяек» призналась в мошенничестве 

News.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Актриса Фелисити Хаффман, сыгравшая в сериале «Отчаянные домохозяйки», в суде в Бостоне признала вину в сговоре с целью совершения мошенничества.
Как сообщает CNN, за попытку дать взятку при сдаче её дочерью экзамена при зачислении в вуз прокуратура рекомендует для наказание в виде четырёх месяцев тюрьмы. Кроме того, ведомство просит оштрафовать актрису на $20 тысяч.
Отмечается, что прокуратура смягчила приговор для 56-летней актрисы, «поскольку та, в отличие от других участников скандала со взятками, признала свою вину». Фелисити Хаффман подозревают в попытке дать взятку в размере $15 тысяч.
Как писал News.ru, громкое расследование, получившее название «Тоска по университету», началось в марте этого года. Полиция задержала около 50 человек по обвинению в участии в крупной коррупционной схеме, благодаря которой отпрыски из богатых семей поступали в самые престижные американские вузы, в том числе в Стэнфордский, Йельский и Калифорнийский университеты.
В числе задержанных, помимо Хаффман, оказалась актриса Лори Локлин. Она и её супруг обвиняются в даче взятки в размере $500 тысяч за зачисление их дочерей в спортивную команду по гребле университета Южной Калифорнии. Следствие выяснило, что девушки никогда не занимались гребным спортом.
Ранее сообщалось, что американский телеканал Hallmark разорвал рабочие отношения с Локлин. Она признала вину в выдвинутых против неё обвинениях и была освобождена под залог в $1 млн
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В мире , Происшествия , Фелисити Хаффман , Лори Локлин , Генпрокуратура РФ
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