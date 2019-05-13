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Советник Зеленского считает, что Киев не должен отказываться от «Минска-2» 

РИА Новости 44 минуты назад
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, комментируя слова главы МИД Павла Климкина о том, что снятие санкций с РФ в Совете Европы нивелирует минские соглашения по Донбассу, заявил, что Киев не должен отказываться от "Минска-2".
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Ранее Климкин заявил, что снятие санкций с РФ в Совете Европы нивелирует минские соглашения по Донбассу.
"Это очень серьезное заявление со стороны министра, потому что к "Минску" привязана большая часть санкций, которые осуществляются по отношению к РФ. И так легко отмахиваться от этого процесса, мне кажется, является неправильным", — сказал Разумков в понедельник в эфире телеканала Newsone.
Он считает, что минские соглашения не являются эффективным средством для урегулирования конфликта в Донбассе, но пока достойной альтернативы им нет.
"То, что минские соглашения на сегодняшний день не очень эффективны и находятся сейчас в полукоматозном состоянии, — тоже правда. Но альтернативы "Минску" пока что нет. Думаю, при президенте Зеленском его можно будет реанимировать, и он все-таки начнет работать при поддержке как Франции, Германии и других международных партнеров, которые на протяжении всех лет войны поддерживают Украину", — подчеркнул Разумков.
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Комментарии7
В мире , Видео , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , МИД , Совет Европы
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