Советник Зеленского считает, что Киев не должен отказываться от «Минска-2»

Ранее Климкин заявил, что снятие санкций с РФ в Совете Европы нивелирует минские соглашения по Донбассу.

"Это очень серьезное заявление со стороны министра, потому что к "Минску" привязана большая часть санкций, которые осуществляются по отношению к РФ. И так легко отмахиваться от этого процесса, мне кажется, является неправильным", — сказал Разумков в понедельник в эфире телеканала Newsone.

Он считает, что минские соглашения не являются эффективным средством для урегулирования конфликта в Донбассе, но пока достойной альтернативы им нет.