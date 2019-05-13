Нужна ли сейчас Путину встреча с Трампом?

Майк Помпео едет к Владимиру Путину — чтобы договорится о новой российско-американской встрече на высшем уровне. Именно в этом на самом деле смысл визита госсекретаря в Сочи — сделать так, чтобы Трамп с Путиным смогли наконец-то нормально поговорить. За первую половину срока Трампа им удалось сделать это всего два раза, но никакого развития их разговоры не получили — но теперь действительно появляется шанс на то, что два президента смогут «поладить».

Для Владимира Путина Майк Помпео уже второй госсекретарь от Трампа — до него был Рекс Тиллерсон , бывший глава «Эксон Мобил» и кавалер российского ордена Дружбы, попавший в Белом доме, по шутливому замечанию российского президента, в плохую компанию.

Рекс за год с лишним своего руководства Госдепартаментом приезжал к Путину всего один раз — не по своей, впрочем, вине. Трамп был вынужден минимизировать контакты с Россией — на фоне расследования «русского следа» в его избирательной кампании и выборах 2016 года.

Помпео, уже год работающий госсекретарем, вообще ни разу еще не был в России, да и с Лавровым до недавнего времени виделся лишь один раз — все это время русскими делами в основном занимался у Трампа Джон Болтон , помощник по национальной безопасности, проведший не только подготовку к прошлогоднему саммиту Путина и Трампа в Хельсинки , но и несколько встреч с «человеком номер два» во внешней политике России Николаем Патрушевым . И лишь теперь, после завершения «русского дела», Трамп подключил к российскому направлению Помпео — и тот смог спокойно отправится к Путину.

Впрочем, не совсем спокойно — поездку, стремительно согласованную (о ней договорились лишь неделю назад во время встречи Помпео с Лавровым в Финляндии ), столь же внезапно сократили. Вместо двухдневной — Москва-Сочи — она стала однодневной. Посещение столицы убрали из программы по решению американской стороны — Помпео нужно было срочно посетить Брюссель , чтобы попытаться убедить министров иностранных дел стран Евросоюза присоединится к американскому давлению на Иран . Задача неблагодарная и невыполнимая — но приказ Трампа есть приказ.

Ну, а все российские встречи, сначала с Лавровым, а потом и с Путиным, можно уложить в один вторничный день в Сочи, а возлагать цветы и проводить встречи с американскими бизнесменами в столице Помпео сможет и в следующий раз. Если он, конечно, будет — но судя по всему, российско-американские отношения вступают в пору оттепели. Относительной, естественно — но на фоне существующей заморозки (как вынужденной с американской стороны, так и объективной, по причине общей геополитической ситуации)

даже небольшое изменение к лучшему уже будет воспринято как огромный прорыв.

Причем прорывом станут не какие-то конкретные договоренности по обсуждаемым темам — а говорить будут и о КНДР с Ираном, и о Венесуэле с Украиной, и о ДРСМД, и о Сирии с Китаем — а возобновление регулярных российско-американских встреч и контактов. Они разморожены телефонным звонком Трампа Путину от 3 мая — а теперь Помпео должен договорится о встрече президентов. Последняя была в июле прошлого года в Хельсинки — а потом американцы сорвали встречу в Буэнос-Айресе, которая должна была состоятся в конце ноября на саммите «большой двадцатки». То есть Трамп испугался ее проводить по вполне понятным внутриполитическим причинам (опять началась бы истерика «он русский агент», как после встречи в Хельсинки) — и двум президентам пришлось ограничится короткими разговорами в кулуарах.

Поэтому теперь Кремль должен дать согласие на новую встречу на высшем уровне — американцы уже запросили согласия на ее проведение, тем более, что вполне вероятно, что о месте и времени говорили и Трамп с Путиным во время телефонного разговора. Ближайший повод — конец июня, когда в японской Осаке пройдет саммит «большой двадцатки».

Но встреча может пройти не только в Японии — вполне может быть выбрана какая-то третья страна или даже российская территория, например, Владивосток, с тем, чтобы провести саммит или накануне, или сразу после «большой двадцатки». Трамп хочет поговорить с Путиным — и может теперь себе это позволить. Но а Путин, притом, что ему тоже интересно поговорить с президентом США, сейчас может уже поиграть с Трампом в «хочу-не хочу». Не откровенно, конечно — но по смыслу.

Дело в том, что все попытки Трампа улучшить отношения с Россией сейчас будут рассматриваться через призму ситуации в треугольнике Москва-Вашингтон-Пекин. Неслучайно звонок Трампа Путину состоялся за два дня до того, как американский президент объявил о своем решении поднять пошлины на целый ряд китайских товаров — то есть по сути возобновил поставленную на паузу американо-китайскую торговую войну. Сейчас, когда Китай ответил аналогичными мерами, следует ожидать нового шага Вашингтона — увеличения пошлин на очередной перечень товаров из КНР. В результате уже не позиционная, а полномасштабная торговая война между Китаем и США может стать реальностью — что, естественно, серьезнейшим образом скажется не только на мировой экономике, но и на всей геополитической ситуации.

Это произойдет в том случае, если стороны официально откажутся от переговоров по подготовке нового торгового соглашения (пока что этого не произошло) — выяснится это, скорее всего, уже к началу июля. Когда на том же самом саммите «большой двадцатки» в Осаке может пройти встреча Трампа и Си Цзиньпина — на которой стороны или ударят по рукам и согласуют новый торговый договор, или пустят все на самотек «торговой войны».

Для Владимира Путина нет необходимости занимать какую-то позицию в американо-китайском торговом конфликте — даже не потому, что от нас тут как бы ничего не зависит.

Во-первых, потому что он является не торговым, а геополитическим — то есть объективным следствием перехода мира от несостоявшегося американоцентричного к многополюсному. Таким образом его можно только отложить или смягчить — но не устранить. Россия не просто ставит на постамериканский мир — мы вместе с Китаем являемся основными застрельщиками построения нового миропорядка.

Во-вторых, Россия и так давно обозначила свое стремление развивать стратегические отношения с Китаем — исходя как из общих геополитических целей, так и взаимовыгодного характера двухсторонних отношений. Поэтому объективно Путин на стороне Си Цзиньпина — и Трамп это, конечно, понимает.

Тем не менее, в Штатах все же рассчитывают сыграть на российско-китайском направлении — предполагая, что Москва должна боятся слишком сильного Пекина, и поэтому втайне сочувствовать американскому давлению на Китай. Это совершенно ошибочная, но чрезвычайно распространенная в американском истеблишменте точка зрения — «у русских с китайцами слишком много противоречий для того, чтобы они стали стратегическими союзниками» — мешает Вашингтону видеть объективную реальность: российско-китайские отношения не могут быть ослаблены никакими внешними силами. Напротив, под внешним давлением они будут только быстрее крепнуть.

И если сейчас США больше давят на Россию, а завтра начнут больше давить на Китай, ослабив при этом нажим на Москву, никаких изменений в российско-китайском взаимодействии не произойдет. Не изменится их отношение к США — и уж тем более, не станет меньшим взаимопонимание, которое сложилось у Путина с Си Цзиньпином.

В этом смысле очень символично, что накануне встречи с Помпео Путин в том же Сочи встречался с китайским министром иностранных дел Ван И. Российский президент совсем недавно побывал в Китае на форуме «Один пояс, один путь» — а уже меньше чем через месяц, в начале июня, на Санкт-Петербургский экономический форум приедет Си Цзиньпин. И как раз там Путин и Си и обсудят то, как они будут вести свою игру с Трампом в конце того же месяца. Не только каждый свою игру — но и ту общую, которую они давно уже ведут. В том числе и с Америкой.