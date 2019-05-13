Савченко заявила, что Порошенко «дал армии носки, но украл танки»

В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Это произошло после того, как команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала материал, в котором раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой якобы причастны должностные лица, приближенные к Порошенко.

"Очень хорошо, что Порошенко одел солдат в носки, штаны, камуфляж, форму, но очень плохо, что он при этом украл танки, корабли, авиацию. Плохо, что он на этом нажился, мы видели все эти схемы… На самом деле он воровал в наиболее мощных секторах на Украине и продолжал делать это во время войны", — заявила Савченко в понедельник в эфире телеканала Newsone.

По данным журналистов, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.