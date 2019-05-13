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Савченко заявила, что Порошенко «дал армии носки, но украл танки» 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, говоря о хищениях в оборонной сфере на Украине заявила, что действующий президент Петр Порошенко дал армии носки, но при этом "украл танки".
В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Это произошло после того, как команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала материал, в котором раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой якобы причастны должностные лица, приближенные к Порошенко.
"Очень хорошо, что Порошенко одел солдат в носки, штаны, камуфляж, форму, но очень плохо, что он при этом украл танки, корабли, авиацию. Плохо, что он на этом нажился, мы видели все эти схемы… На самом деле он воровал в наиболее мощных секторах на Украине и продолжал делать это во время войны", — заявила Савченко в понедельник в эфире телеканала Newsone.
По данным журналистов, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о каких-либо контрабандных поставках запчастей для военной техники из России на Украину, но считают, что это абсурд.
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Комментарии3
В мире , Украина , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Надежда Савченко , Укроборонпром , Верховная Рада
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