СМИ: Вакарчук готовится к парламентским выборам на Украине

Музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук , по данным некоторых СМИ, готовится к парламентским выборам на Украине

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания «Украинская правда».

«Вакарчук готовится к парламентским выборам. Правда, пока непонятно, сам ли музыкант собирается становиться депутатом», — говорится в тексте.

Кроме того уточняется, что артист в настоящее время якобы проводит консультации на тему объединения «здоровых демократических сил».

Предположительно, 16 мая Вакарчук опубликует видеообращение, в котором расскажет о своём «политическом будущем».