Умер «самый уважаемый» тележурналист конца XX века

Британский журналист Брайан Уолден (Brian Walden), автор первого интервью Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра Великобритании , скончался в возрасте 86 лет. Как сообщили близкие телеведущего изданию The Guardian, он умер 9 мая в своем доме на острове Гернси . В СМИ данная информация была обнародована через несколько дней.

Наибольшую известность Уолдену принесла работа ведущим политической телепередачи Weekend World на канале ITV. Однако первоначально он долгое время был депутатом британского парламента . Лишь в 1977 году, спустя больше 10 лет политической карьеры, Уолден решил стать журналистом и работать на телевидении.

В некрологе The Guardian говорится, что Уолден был «самым уважаемым интервьюером британского телевидения» в 70-х и 80-х годах XX века. Одним из секретов успешности его диалогов с политиками считали прошлый опыт работы в парламенте — он понимал, как именно нужно задавать вопросы. Тэтчер после избрания на пост премьера дала свое первое интервью именно ему. Позже у Уолдена было еще несколько интервью с политиком.

По мнению журналиста, самым приятным человеком, у которого он брал интервью, был 40-й президент США Рональд Рейган

«Это был не надуманный образ. Он и правда был просто очень хорошим, добродушным парнем. Он знал далеко не все, но знал определенные основы и разделял взгляды рядовых американцев», — рассказал Уолден в 2005 году в интервью «Би-би-си».

Журналиста долгое время считали поклонником Тэтчер, однако сам он не соглашался с такой формулировкой. Ведущий лишь подчеркивал значимость бывшего британского премьера для страны и важность перемен при ее правительстве.