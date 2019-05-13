NI: политолог предложил США и России поделить мир на сферы влияния

Украине и Россия оказывает большое влияние на Венесуэлу , но и США прежде вторгались в российскую сферу влияния, предлагая членство в НАТО Грузии , а также наращивая военное присутствие в Восточной Европе и в регионе Чёрного моря. Американский политолог Тед Гален Карпентер в своей статье для The National Interest предлагает такое решение: Россия и США должны договориться о сферах влияния и соблюдать их.

Все крупные державы стремятся укрепить свои позиции в странах по соседству, и, чтобы избежать конфликта, эту реальность нужно понимать, пишет политолог Тед Гален Карпентер в своей статье для The National Interest.

Куба и Он отмечает, что американские власти сейчас бьют тревогу по поводу иностранного вмешательства в Венесуэлу. По их словам, особенно активно поддерживают Мадуро Россия, Китай «Хезболла» . Некоторые даже утверждают, что без поддержки извне венесуэльскому президенту не удалось бы удержаться у власти. Якобы он уже был готов бежать и в аэропорту его ждал российский самолёт.

Однако автор статьи считает, что американские политики преувеличивают размах российского влияния на обстановку в Венесуэле. Так, Мадуро вёл себя бескомпромиссно на протяжении всех протестов, так что заявление, будто он был готов к побегу, кажется из мира фантастики. Военные ему по-прежнему верны, и часть населения поддерживает. Так что, по мнению автора статьи, именно эти факторы лежат в основе его выживания, а не поддержка какого-либо государства.

И всё же тот факт, что Россия вмешивалась в ситуацию в Венесуэле, не вызывает у него сомнений. Так, Москва поддерживает Мадуро финансово и в военном плане. При этом министр иностранных дел Венесуэлы даже заявил, что российское военное присутствие в этой стране ещё расширится, что вызвало всплеск негодования и озабоченности в Вашингтоне.

США стараются удержать Западное полушарие в сфере своего влияния ещё с тех пор, как впервые была озвучена доктрина Монро в 1820-х годах. А Россия в Венесуэле представляет прямой вызов этой доктрине. Так что США должны дать понять Москве, что подобное поведение скажется крайне негативно на двусторонних отношениях. Долгое время Куба представляет интересы России в Западном полушарии. «США не имеют никакого права или оправдания, чтобы диктовать Венесуэле, какую внутреннюю политику вести, но было бы немудро терпеть установление второго враждебного государства под иностранным влиянием», — пишет автор статьи об отношениях США и Венесуэлы.

Он советует администрации Трампа потребовать, чтобы Россия соблюдала доктрину Монро и свела свои отношения с Венесуэлой до уровня нормальных дипломатических и экономических. Но при этом и США сами должны признать, что они вместе с союзниками по НАТО пренебрегали российской сферой влияния и даже её ключевой зоной безопасности в Восточной Европе.

Автор статьи описывает «реестр провокаций Вашингтона». Это и «неумолимое» расширение НАТО на восток, когда в альянс вошли три прибалтийские республики, которые долгое время были частью царской России и Советского Союза. Но НАТО было намерено идти и дальше, предлагая членство Грузии и Украине. США и их союзники увеличили свои военные контингенты и манёвры в Восточной Европе и на Чёрном море. А администрация Обамы и вовсе вмешалась во внутренние дела Украины, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента, пишет американский политолог. И с тех пор Украина по сути стала военным союзником США, ведь они проводят совместные учения и торгуют оружием.

Автор статьи предполагает, что, возможно, вмешательство России в Венесуэлу стало ответом на политику Вашингтона в Восточной Европе. Но при этом он видит сценарий, как можно достигнуть согласия между державами. Так, США должны показать, что больше не будут стремиться включить Украину и Грузию в НАТО, и прекратить какие-либо военные связи с Киевом и Тбилиси. Кроме того, они должны прекратить постоянно размещать свои войска, самолёты и корабли в Восточной Европе и на Чёрном море. «Иными словами, Вашингтон должен показать своё желание соблюдать российскую сферу влияния в этом регионе».

В обмен на это Вашингтон должен потребовать, чтобы Москва остановила своё вмешательство в Венесуэлу и Кубу, а также перестала заигрывать с левым правительством Никарагуа. То есть перестала наращивать присутствие где-либо в Западном полушарии.

Но для того, чтобы сделать такое предложение, американские политики должны проявить больше реализма. Понятие «сфера влияния» всегда имело большое значение в международных отношениях. А прежние американские администрации эти принципы нарушали, на что получали ответные действия и рост напряжённости в международных отношениях. Правительство Трампа в силах изменить эту ситуацию, настаивает Тед Гален Карпентер в своей статье для The National Interest.