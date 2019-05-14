Порошенко завершил свою последнюю речь в Брюсселе благодарностью за санкции ЕС против РФ

"Я бы хотел поблагодарить главу Евросовета Дональда Туска. Это было очень важное и эффективное сотрудничество, включая введение санкций против России за нарушение минских соглашений и агрессию против моей страны", — сказал он.

Кроме того, Порошенко поблагодарил Европарламент за «единогласную поддержку Украины все время» и выразил надежду, что она будет сохранена после выборов 23-26 мая.

"Я благодарю Европарламент, абсолютно единогласную поддержку которого мы чувствовали все время. И я скрещиваю пальцы, чтобы в следующем составе Европарламента мы могли бы видеть такую же позицию. Пожалуйста, сохраняйте курс, это очень важно. Мы будем надеяться", — сказал он.

Конференция высокого уровня «Восточного партнерства» проходит во вторник в Брюсселе с участием представителей всех шести стран — участниц программы — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Украины, Молдавии. Украину представляет президент Петр Порошенко.

Программа «Восточное партнерство» была официально запущена 7 мая 2009 года, и в этом году она отмечает свой юбилей. По сути, в рамках этой программы были аккумулированы все проекты сотрудничества ЕС с этими странами и поставлены две мотивирующие эти государства на сближение с ЕС задачи: подписание с ними соглашений об упрощении и последующей отмене визового режима и о свободной торговле.