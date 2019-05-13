Порошенко надеется, что ЕС продлит санкции против России

"Та наша работа, которая была проделана за последние месяцы, дает нам основания для оптимизма, даже не сдержанного оптимизма, а для оптимизма, что санкции на июньском саммите Европейского союза против Российской Федерации в связи с невыполнением минских соглашений точно будут продлены", — заявил Порошенко в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Прямой".

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.