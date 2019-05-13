Пока вы не уснули: Суд принял решение по Зеленскому 

Трамп захотел встретиться с Путиным
США запросили у России переговоры на высшем уровне. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Госдепартаменту.
Виновен! Суд принял решение по Зеленскому
Оболонский районный суд Киева признал президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах главы государства, сообщает РИА Новости. Поводом для судебного разбирательства стала демонстрация политиком заполненного бюллетеня в ходе голосования.
Китай нанес ответный удар в торговой войне с США
Китай вводит ввозные пошлины в размере 25, 20 и 10 процентов на различные группы американских товаров. Новые торговые ограничения вступят в силу 1 июня. Они затронут американский экспорт на 60 миллиардов долларов.
«Бюджет выдержит»: Минтруд о пенсиях жителям Донбасса
Министр труда РФ Максим Топилин назвал главное условие для получения пенсий жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получивших российское гражданство.
В Киеве назвали сроки захвата Донбасса
На захват Донбасса украинской армии потребуется меньше суток, заявил бывший командующий операцией объединенных сил Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1».
"Экономят": Появились новые версии о ЧП с SSJ 100
Летчики, комментирующие возможные причины трагедии в аэропорту «Шереметьево», основную проблему видят в том, что пилоты гражданской авиации разучились управлять самолетами.
ЧП в школе: как подросток взял заложников
В казанской гимназии 17-летний подросток во время урока вошел в кабинет с пневматическим пистолетом и ножом, потребовал освободить для него место учителя и стал удерживать учеников в кабинете.
Кокорина позвали в "Ласковый май"
Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл может стать участником группы «Ласковый май». Соответствующее предложение, как сообщает РИА Новости, ему сделал продюсер коллектива Андрей Разин.
Суд решил судьбу Сергея Зверева
Стилист Сергей Зверев оштрафован судом за проведение пикета на Красной площади, сообщает РИА Новости.
Погибла советская олимпийская чемпионка
Олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.