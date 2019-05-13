В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ

В Киеве рассказали о тайном приближении кораблей к российскому порту

Военные корабли Украины смогли приблизиться к российскому порту на расстояние полутора миль в 2018 году. Об этом рассказал бывший командующий операцией Объединенных сил (ООС) в Донбассе Сергей Наев в интервью украинскому телеканалу ТСН, передает «Лента.ру».

«Это было в октябре прошлого года вблизи Ейска. А мы создали такие условия, что российские корабли ближе определенной линии не подходят», — заявил Наев.

По его словам, российский флот оказался не готов к подобной ситуации и «позорно отреагировал» на нее, поэтому об инциденте ничего не сообщалось.

Наев также заявил, что Киев предпринял меры по поддержке украинских судов с воздуха, в результате чего прекратились попытки досмотра кораблей ВМС Украины со стороны российской пограничной службы. По его словам, с начала ООС «ни один ФСБшник на борт украинского корабля не зашел».

Сергей Наев возглавлял ООС с апреля 2018 года. 6 мая был разжалован и отправлен в отставку.