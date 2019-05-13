В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ

На Украине рассказали о тайной морской операции против России

Бывший командующий операцией Объединенных сил (ООС) в Донбассе Сергей Наев в интервью украинскому телеканалу ТСН рассказал о случае, когда в Азовском море корабли ВМС Украины подходили на полторы мили к российскому порту.

«Это было в октябре прошлого года вблизи Ейска. А мы создали такие условия, что российские корабли ближе определенной линии не подходят», — заявил он.

По словам Наева, Россия не сообщала об этом случае, так как российский флот оказался не готов к ситуации и «позорно отреагировал» на нее. Кроме того, военачальник не сообщил, к какому именно российскому порту подходили украинские моряки.

Также он рассказал, что Киевом были приняты меры по поддержке украинских судов с воздуха, в результате чего прекратились попытки досмотра кораблей ВМС Украины со стороны российской пограничной службы.

«Было два случая, когда они пытались досмотреть украинские суда, но после этого попытки прекратились. С начала ООС не было ни одного досмотра украинского судна. Ни один ФСБшник на борт украинского корабля не зашел», — заявил Наев.

После победы во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского Наев был уволен, а его место занял Александр Сирский, ранее возглавлявший Объединенный оперативный штаб ВСУ.

ООС в Донбассе под командованием ВСУ началась 30 апреля 2018 года. Она пришла на смену антитеррористической операции, которая проходила на юго-востоке страны под контролем Службы безопасности Украины с 2014 года, после смены власти в Киеве. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно указывала на то, что не является стороной разгоревшегося на востоке Украины конфликта.

В ноябре 2018 года в Керченском проливе российскими пограничниками были задержаны три украинских корабля. 24 члена экипажа были также задержаны и заключены под стражу, официальный Киев считает их военнопленными.