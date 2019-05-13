Порошенко рассказал о своем будущем

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Порошенко готов помочь Зеленскому при условии продолжения курса в НАТО и ЕС 

Р-Спорт 33 минуты назад
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил в понедельник в Брюсселе, что готов помочь новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому при условии продолжения курса на интеграцию в ЕС и НАТО.
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Порошенко принимал в понедельник участие в мероприятиях, посвященных десятилетию программы ЕС "Восточное партнерство". Журналисты спросили его, что он собирается делать после инаугурации Зеленского.
"Я останусь в политике. И я буду делать все возможное, чтобы помочь Зеленскому, если он продолжит проведение курса на европейскую и еврооатлантическую интеграцию", — заявил он, отвечая на вопрос на английском языке.
Порошенко также выразил "уверенность", что такой курс будет продолжен.
Парламент Украины в феврале по предложению президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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В мире , Видео , Украина , Брюссель
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