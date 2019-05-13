Источник: трещины в фундаменте «Аккую» появились в ходе подборки бетона на опытном участке

Трещины в фундаменте первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) "Аккую", которую строит Росатом Турции , появились в процессе подборки бетонной смеси на экспериментальном участке, что является нормальным рабочим процессом. Об этом сообщил ТАСС источник в госкорпорации.

"Трещины [в фундаменте] появились в прошлом году в процессе подборки бетонной смеси, то есть во время пробной заливки бетона. На стадии подборки смеси могут возникать трещины, это нормальный рабочий процесс", — сказал источник в Росатоме, отметив, что в результате этой работы была подобрана бетонная смесь, которая исключает появление трещин в фундаменте станции.

Ранее газета РБК со ссылкой на турецкое издание Haber Turk сообщила, что Росатом несколько раз перезаливал бетон при возведении фундамента АЭС "Аккую" из-за обнаруженных трещин. Первые трещины в залитом бетоном фундаменте были обнаружены в июле прошлого года.

Заливка "первого бетона" первого блока АЭС "Аккую" началась в апреле 2018 года. "Аккую Нуклеар" (проектная компания Росатома) отмечает, что бетонирование фундаментной плиты реакторного здания энергоблока №1 АЭС "Аккую" завершилось 8 марта. В конструкцию фундаментной плиты уложено более 17 тыс. куб. м самоуплотняющегося бетона, который способен растекаться и уплотняться под действием собственного веса, сохраняя при этом надежность и однородность состава.

"Бетонирование фундаментной плиты первого энергоблока было выполнено в соответствии с современными требованиями мирового ядерного сообщества, нормами МАГАТЭ, международными и национальными требованиями Турецкой Республики", — говорится в сообщении.

"Аккую Нуклеар" отмечает, что все работы по строительству атомной станции проводятся под контролем независимого контролера "организации строительного надзора", французской компании Assystem, имеющей соответствующую аккредитацию Турецкого агентства по атомной энергии — ТАЕК.

Работы по графику

"Строительство проекта АЭС "Аккую" будет продолжено в соответствии с требованиями атомной безопасности и самыми высокими стандартами качества в соответствии с запланированным графиком", — подчеркивает "Аккую Нуклеар".

Россия и Турция в 2010 году подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации первой в Турции АЭС. Проект, стоимость которого оценивается в $20 млрд, предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт.