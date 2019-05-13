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Украина приготовила России «сюрпризы» из-за паспортов для жителей Донбасса 

Lenta.ru + ещё 18 29 минут назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал России «сюрпризы» в связи с указом президента Владимира Путина об упрощенном предоставлении российских паспортов жителям непризнанных республик Донбасса. Об этом он заявил на мероприятии в честь десятилетия Восточного партнерства в Брюсселе, передает «Европейская правда».
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По словам украинского министра, эти «сюрпризы» будут обнародованы позже, а идей у украинских политиков много. Среди них — идеи, «связанные с применением практических, технических вещей биометрии», а также некие нововведения ко следующей переписи населения.
«Есть идеи, которых вы вообще не услышите, все будет делаться на уровне спецслужб», — добавил он.
Кроме того, Климкин заявил, что решение российского президента по самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) — «это угроза не только для стран, граничащих с сегодняшней Россией, а это угроза всему ЕС», в связи с чем главы МИД стран Евросоюза обсудили необходимость консолидированных ответных мер.
Ранее Павел Климкин пригрозил странам Европы отказом от Минских соглашений в случае, если санкции с России будут сняты. Это заявление он сделал после того, как министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сообщил, что Евросоюз не планирует вводить новые санкции в отношении Москвы из-за решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины 24 апреля. По его словам, это решение носит исключительно гуманитарный характер и не ставит своей целью создания проблем для украинских властей
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В мире , Видео , Политика , Украина , Брюссель
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