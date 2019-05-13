Встретятся позже: Помпео отменил визит в Москву

Американский госсекретарь Майк Помпео не прилетит в Москву в понедельник, 13 мая, передает Reuters.

При этом Помпео встретится с главой российского МИДа Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая, и вероятнее всего будет принят президентом РФ Владимиром Путиным, который также находится в Сочи.

Визит Помпео должен был продлиться с 12 по 14 мая. В частности, 13 мая госсекретарь планировал встретиться в Москве с сотрудниками американского посольства, представителями деловой элиты и студентами. Визит госсекретаря сокращен в связи с необходимостью вылететь в Брюссель

При этом если Путин примет Помпео, это будет означать, что американский чиновник выступает в ранге спецпредставителя президента США Дональда Трампа и передаст российскому лидеру послание Дональда Трампа.

По словам самого Помпео, он намерен обсудить на встрече ситуацию в Венесуэле Афганистане , а также Сирии

«Есть много областей, где, как я надеюсь, мы сможем найти общие интересы с Россией», — отметил Помпео.

Он подчеркнул, что если Россия и США не найдут общие точки, они пойдут разными путями. Однако уточнил, что страны могут договориться и совместно работать в Сирии и Афганистане.

«Я помню, что, когда был директором ЦРУ, плотно взаимодействовал с российской стороной в сфере борьбы с терроризмом. Уверен, эта работа была важной, она позволила спасти жизни американцев и россиян», — отметил Помпео.

Также он пообещал «защищать американские интересы». «В тех сферах, где мы сможем найти общие позиции и интересы, мы будем работать совместно, это в полной мере приемлемо, это необходимо, и такова моя обязанность», — резюмировал дипломат.

Отношения США и России находятся на достаточно низком уровне однако диалог о таких ключевых проблемах, как Сирия, Венесуэла, ситуация вокруг КНДР продолжается, отмечают в российских внешнеполитических кругах.

МИД РФ сообщил, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Россию состоится по американской инициативе.

«13-14 мая Россию с рабочим визитом посетит государственный секретарь США Майк Помпео. Визит организуется по американской просьбе», — говорится в заявлении ведомства.

Еще одна важная тема, которая будет затронута в ходе переговоров, — Иран. США продолжают военное давление на эту страну и ранее заявили, что направят в Персидский залив авианосец. В то же время Помпео заявил, что целью Вашингтона в Иране является не война. Как отмечается, американская сторона направляет свои усилия на то, чтобы изменить поведение властей страны.

«Мы не просчитаемся: наша цель — не война, наша цель — изменение поведения иранского руководства», — цитирует Помпео CNBC.

Ранее во время визита в Лондон Майк Помпео призвал западные страны присоединиться к санкционным ограничениям США в отношении Ирана. По словам дипломата, такой вариант развития событий, с точки зрения Вашингтона, был бы «идеальным».

«Мы полагаем, что отказ Ирану в праве на благосостояние для того, чтобы разжигать терроризм, чтобы продолжать испытания своих баллистических ракет и своей ядерной программы — это благое дело», — заявил Помпео.

Встреча Помпео и Лаврова будет уже второй за столь короткий период. Оба дипломата Неделей ранее беседовали на полях арктического саммита в Финляндии. Лавров назвал встречу «конструктивной». До этого прошел разговор президентов Путина и Трампа, который продлился полтора часа.

Недавно же президент США вновь сообщил, что хочет наладить контакт с Россией и с Китаем. Об этом он заявил в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов. «Германия платит России ежемесячно миллиарды долларов за трубопровод, и, как предполагается, мы должны защищать Германию от России. Таким образом, Германия дает [деньги] так называемому врагу… Я не хочу ее [Россию] называть врагом, я хочу поладить с Россией, сейчас хочу поладить и с Китаем, потому что я умен».