ЕС не рассматривает санкции против РФ за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

ЕС не рассматривает введение новых санкций против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и предпочитает искать решение путем диалога. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек по прибытии на встречу глав МИД ЕС. «Ждали пять лет»: Донбасс в паспортном ажиотаже "Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия, — заявил он в ответ на вопрос украинских журналистов о возможности введения санкций ЕС против РФ за паспорта для жителей ДНР и ЛНР. — Мы продолжаем полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", — добавил он. Тот факт, что эта проблема будет рассматриваться в Совете ЕС , подтвердил и глава МИД Румынии Теодор Мелешкану. "Эта проблема будет обсуждаться на встрече министров. С нашей точки зрения, это не лучшая мера, которую можно было принять. Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства — это может создать проблемы для Украины", — заявил министр. В Румынии уже на протяжении более 10 лет действует упрощенный режим предоставления румынского гражданства жителям Молдавии.