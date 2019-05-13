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ЕС не рассматривает санкции против РФ за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР 

ТАСС 1 час назад
ЕС не рассматривает введение новых санкций против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и предпочитает искать решение путем диалога. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
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"Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия, — заявил он в ответ на вопрос украинских журналистов о возможности введения санкций ЕС против РФ за паспорта для жителей ДНР и ЛНР. — Мы продолжаем полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", — добавил он.
Тот факт, что эта проблема будет рассматриваться в Совете ЕС, подтвердил и глава МИД Румынии Теодор Мелешкану. "Эта проблема будет обсуждаться на встрече министров. С нашей точки зрения, это не лучшая мера, которую можно было принять. Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства — это может создать проблемы для Украины", — заявил министр.
В Румынии уже на протяжении более 10 лет действует упрощенный режим предоставления румынского гражданства жителям Молдавии.
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Комментарии113
В мире , Видео , Европа , МИД , ЕС , Совет Европы , Чехия
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