Во Франции представили проект реставрации Нотр-Дам-де-Пари

Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект «Палингенезис» (в переводе с греческого — «перерождение, возрождение»), посвящённый реставрации собора Парижской Богоматери.

По словам авторов, перед ними стоит задача воплотить одновременно историю страны, искусства, достижения науки и духовность.

Архитекторы предлагают сделать крышу и шпиль собора из стекла, дуба и углеродного волокна. При этом прозрачный купол, поглощая свет, должен превращать его в электричество и тепло.

Кроме того, на крыше будет разбит сад и огород, чтобы выращивать овощи и фрукты, а затем раздавать их нуждающимся. По замыслу авторов, собор должен стать «зданием с положительной энергией, которое производит больше, чем потребляет».