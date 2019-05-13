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Во Франции представили проект реставрации Нотр-Дам-де-Пари 

RT на русском 1 час назад
Фото: Vincent Callebaut Architectures
Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект «Палингенезис» (в переводе с греческого — «перерождение, возрождение»), посвящённый реставрации собора Парижской Богоматери.
По словам авторов, перед ними стоит задача воплотить одновременно историю страны, искусства, достижения науки и духовность.
Архитекторы предлагают сделать крышу и шпиль собора из стекла, дуба и углеродного волокна. При этом прозрачный купол, поглощая свет, должен превращать его в электричество и тепло.
Кроме того, на крыше будет разбит сад и огород, чтобы выращивать овощи и фрукты, а затем раздавать их нуждающимся. По замыслу авторов, собор должен стать «зданием с положительной энергией, которое производит больше, чем потребляет».
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