Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Французам надоедает бунтовать 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Большинство французов не поддерживают движение "желтых жилетов". Об этом заявил премьер-министр Эдуар Филипп. По его словам, жители страны устали от субботних протестов, которые сопровождаются массовыми беспорядками, погромами и насилием. Люди хотят работать и отдыхать в мирной обстановке, отмечает телеканал "Россия 24".
На прошлой неделе манифестации "жёлтых жилетов" стали самыми малочисленными с ноября. По данным МВД республики, по всей стране на митинги вышли менее 19 тысяч человек.
Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября. Изначально они выступали против повышения цен на топливо, затем стали требовать отставки президента Макрона.
Вести.Ru: последние новости
В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах В ЛНР упростили выдачу российских паспортов гражданам Иран пригрозил Штатам "ударом в голову"
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево82
«Экономят»: Появились новые версии о ЧП с SSJ 10037
«Букингемский дворец в ужасе»: Над Маркл сгущаются тучи7
Алина Кабаева родила двойню94
Быстрое действие. Киев «вернет» Донбасс за сутки108
Видео
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ
Происшествия
Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Пассажирский самолет сел на «брюхо» в Мьянме
Происшествия Катастрофы
Прокурор и генерал вышли с одним и тем же фото 9 мая
Общество
Опубликованы документы о здоровье Доренко
Общество
В центре Петербурга произошла массовая драка
Происшествия
Засекретить итоги «Голоса»: семья Алсу ответила на обвинения
Шоу-бизнес
Доренко знал о своем диагнозе
Общество
Вдова Доренко рассказала о его последней воле
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение