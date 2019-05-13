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Расставил приоритеты? Помпео предпочел Брюссель Москве 

Рамблер 47 минут назад
Фото: Mandel Ngan/Pool photo via AP
Государственный секретарь США Майк Помпео передумал посещать Москву в рамках своего визита в Россию, рассказал Reuters собеседник в Госдепе.
На 14 мая запланирована встреча Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и, возможно, президентом Владимиром Путиным в Сочи.
13-го госсекретарь планировал посетить Москву — встретиться с сотрудниками посольства США в РФ, представителями американских компаний, работающих в России, а также участниками российско-американских программ образовательных обменов.
Кроме того, Помпео планировал возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
По словам собеседника Reuters, визит главы Государственного департамента в столицу России был отменен. Вместо Москвы Помпео посетит Брюссель, где обсудит ситуацию вокруг Ирана с представителями Европейского союза.
Причин такого решения источник агентства не уточнил, отметив при этом, что Помпео по-прежнему планирует визит в Сочи.
Комментарии13
В мире , Политика , США , Сергей Лавров , Владимир Путин , ЕС , Госдеп США , Reuters , Брюссель , Москва , Сочи
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