Расставил приоритеты? Помпео предпочел Брюссель Москве

Государственный секретарь США Майк Помпео передумал посещать Москву в рамках своего визита в Россию , рассказал Reuters собеседник в Госдепе

13-го госсекретарь планировал посетить Москву — встретиться с сотрудниками посольства США в РФ, представителями американских компаний, работающих в России, а также участниками российско-американских программ образовательных обменов.

Кроме того, Помпео планировал возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

По словам собеседника Reuters, визит главы Государственного департамента в столицу России был отменен. Вместо Москвы Помпео посетит Брюссель, где обсудит ситуацию вокруг Ирана с представителями Европейского союза

Причин такого решения источник агентства не уточнил, отметив при этом, что Помпео по-прежнему планирует визит в Сочи.