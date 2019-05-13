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Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию» 

Газета.Ru + ещё 1 11 минут назад
Фото: © РИА Новости / Ирина Калашникова
Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Евросоюзу пора прекратить усиливать давление на Россию и изменить политику по отношению к НАТО, пишет издание Figaro.
По его словам, на предстоящих выборах в Европарламент необходимо выбрать депутатов, которые изменят политику ЕС. В частности, он раскритиковал идею о вступлении в НАТО Грузии, назвав это "глупой провокацией".
"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Политик также предостерег от идеи с принятием в Североатлантический альянс Украины, подчеркнув, что Европа не может контролировать НАТО, и не заинтересована "в наращивании напряженности" с Россией.
Кроме того, Меланшон рассказал, что его часто называют "российским агентом", и признался, что его радует этот факт, поскольку он "хочет мира".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия прибегла к ответным мерам и взяла курс на импортозамещение. Москва отвергает ряд обвинений Европы и США и подчеркивает, что ни одно из них не подкрепляется какими-либо доказательствами.
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В мире , Политика , ЕС , Европарламент , НАТО , Грузия , Франция
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