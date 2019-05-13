Депутат Рады рассказал, почему гордится Зеленским

По словам депутата, главная заслуга Зеленского заключается в том, что он смог победить предыдущего президента страны Петра Порошенко

"Я горжусь Зеленским, я рад, что он сделал важную, историческую вещь — победил прошлого президента. Без этого у нас бы ничего не получилось", — сказал Рабинович.

Однако депутат считает, что на этом заслуги Зеленского перед Украиной закончатся, потому что он вряд ли сможет принести в страну "мир, стабильность и экономику".

"Я бы сильно не обольщался. Я думаю, даже того, что он победил Порошенко, достаточно, чтобы мы ценили его и уважали. Спасибо вам, господин Зеленский", — добавил Рабинович.

Кроме того, депутат раскритиковал недавние заявления штаба Зеленского, в частности, советника по вопросам обороны Ивана Апаршина, который ранее заявил о продолжении курса на "войну с Россией". Большинство избирателей Зеленского были с юго-востока Украины, и они избрали его, "чтобы остановить войну", но, всей видимости, этого не произойдет, подчеркнул Рабинович.

Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, набрав во втором туре 73,22 процента голосов избирателей. Порошенко получил 24,45 процента. Инаугурация нового главы государства должна состояться не позже 3 июня, точную дату назначит Верховная рада.