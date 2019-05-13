Зеленского призвали публично присягнуть националистам

Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за «молчания» по ключевым политическим вопросам. Об этом заявил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире «Пятого канала». Запись программы доступна на YouTube-канале.

По его словам, за Зеленского голосовали люди с различными политическими взглядами: те, кто поддерживал национализм главы государства Петра Порошенко , и те, кто хотел сближения с Россией . Однако после вступления в должность избранный президент будет терять поддержку народа из-за необходимости принятия решений, предположил Вятрович.

Он подчеркнул, что украинские националисты обрушат критику на Зеленского, если он не примет закон об исключительности украинского языка. В связи с этим директор института национальной памяти призвал президента «публично присягнуть на верность националистам».

12 мая советник Зеленского Иван Апаршин заверил, что избранный президент продолжит придерживаться курса на войну с Россией. «Мы не меняем курс по вступлению Украины в НАТО , но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс по отношению к войне с Россией, это же война», — сказал политик.

9 мая представитель команды избранного президента Святослав Юраш заявил, что закон об украинском языке представляет собой «метод кнута», а принудительные методы украинизации могут только замедлить этот процесс и привести к негативным последствиям.